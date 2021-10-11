泰國國際航空放售中區一籃子商廈、舖位　料市值超過兩億

再有外資企業放售本港商用物業，由泰國國際航空持有的金鐘統一中心寫字樓及中環環球大廈零售商舖，新近委託代理放售，雖並未訂下意向價，但按市場成交估算，預計上述物業市值合共超過2億元。

高力國際獲業主委託放售上述兩項商業物業。翻查土地註冊處資料，兩物業均由THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED持有，即為泰國國際航空。

其中統一中心24樓A室，面積約5,147平方呎，望市景及部份海景，現交吉出售。以統一中心近月成交呎價約2.5萬元計算，估計上述放售物業市值超過1.2億元。資料顯示，上述統一中心寫字樓物業於1981年9月購入，當時買入價為2,007.33萬元。

環球商場三相連舖 每月收租20萬

至於另一物業則為環球大廈環球商場一樓122至124號舖，為三個相連商舖，面積約1,101平方呎，將以現況連租約出售。據了解，該舖位由一家匯款店承租，每月租金約20.4萬元，若以回報約2.5厘計算，估計市值高達約9,800萬元。

舖位位置設於行人天橋接駁處，面向畢打街及置地廣場，行人天橋連接交易廣場、怡和大廈等。值得留意，環球商場內的店舖大多以於香港工作的海外女傭為對象，每逢周末吸引大量女傭前往。

7.1億沽中環巨舖 花旗銀行「售後租回」簽罕有1/4世紀超長租約

事實上，近一年傳統核心商業區出現不少外資沽貨個案，近期最矚目為美資花旗銀行於今年8月份，以7.1億元售出開業接近四十年的中環會德豐大廈逾萬呎巨舖。

此外，今年3月份日本玩具商Bandai 則以約2.15億元售出統一中心高層單位，面積約10,224平方呎，成交呎價約2.1萬元。