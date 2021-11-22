恒地羅便臣道舊樓下月中強拍　底價5.2億

發展商繼續密密併購港島豪宅區舊樓地盤。由恒地（0012）收購的西半山羅便臣道94、94A及96號物業，將於下月14日進行強制拍賣，底價為5.221億元。上述強拍個案與近月150名小業主推出放售、位於列堤頓道及羅便臣道的三幢樓齡逾半世紀舊樓，位置相當接近。

仲量聯行指，上述強拍物業於1963年落成，樓高8層，設有一部電梯及兩條公用樓梯，地庫層是兒童遊樂場，屬非住宅用途，地下至六樓為住宅用途，每層設有3個住宅單位。

根據半山區西部分區計劃大綱核准圖，該地皮現劃為「住宅（乙類）」用途，物業佔地約6,362平方呎。若以地積比率約5倍重建，重建後樓面約3.18萬平方呎。

恒地已持有毗鄰羅便臣道98至100號

上述舊樓毗連的羅便臣道98至100號全幢住宅物業，早前亦由恒地以5.93億元買入，該地盤約5,594平方呎。若兩地盤合併，料面積將增加至近1.2萬平方呎，屆時可建樓面高達約6萬平方呎。

西半山羅便臣道94、94A及96號舊樓物業。

150名小業主放售西半山舊樓群80%業權 地盤估值逾50億

值得留意，上述恒地收購的羅便臣道舊樓位置，周邊亦有矚目大型地盤放售。為列堤頓道67至69號碧翠園、列堤頓道31至37號及羅便臣道102至108號第一大廈，三幢樓齡逾五十年的舊樓，近日以聯合業權方式放售，涉及164個單位，來自150個小業主。

該三項舊樓為相連地盤，佔地共約37,446平方呎，若以地積比率5倍發展，重建後樓面約18.72萬平方呎。