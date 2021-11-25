惹起爭議｜港大薄扶林斜坡綠化地擬建4幢教學大樓　規劃署不反對

港大醫學院於7月份就薄扶林沙宣道3號以東、毗鄰心光盲人學校旁的一幅斜坡綠化地，向城規會申請改劃為「政府、機構或社區」用地，以興建4幢新教學大樓。不過由於項目將建實驗室，但方案所在地與民居僅相距不足30米，令居屋擔心出現泄漏事故，早前引起惹起爭議。

據最新資料，規劃署對上述項目表示不反對，該發展方案將於明日（26日）交由城規會審議，預計可獲通過。規劃署認為，該發展方案依照可持續建築設計指引設計，提供適當的建築物間距，並保留兩成綠化上蓋空間，而且沒有對周邊空氣通風構成明顯影響，同時亦鄰近周邊的香港大學賽馬會跨學科研究大樓、港大李嘉誠醫學院大樓等，認為該方案與周邊發展相容。

預計落成日期2027年

上述項目位於薄扶林沙宣道3號東面政府土地，毗鄰心光盲人院暨學校，佔地約17.7萬平方呎，計劃以地積比率2.63倍興建4幢樓高3層至8層的教學大樓，落成後總樓面面積約46.3萬平方呎。

該4幢教學大樓將為為港大醫學院提供不同教學、研究、寫字樓、教室等設施，同時會把現時斜坡位置，改建為多層的社區空間，可讓公眾享用，預計落成日期為2027年。

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早前港大指出，自2019/20年度起，港大每年增加共超過150個政府資助的醫療學士學額，由原本的1,780個增至約1,930個學額。而政府亦預留200億元，供港大在內的多間大學實施短、中、長期的工程項目，以提升及增加教學設施。

斜坡發展、設實驗室惹爭議

上述發展方案惹來多方質疑，如上月有區議員質疑港大並未有研究其他合適的地方，卻選了綠化帶斜坡，料將增加建築難度、成本；同時新教學樓與民居僅相距不足30米，主要為實驗室等，居民除了擔心工程會影響環境，更擔心一旦實驗室出現泄漏事故的話後果不堪設想。

港大新教學樓未建先惹爭議 居民最擔心的是什麼？