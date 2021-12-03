ST. GEORGE'S MANSIONS天台特色戶2.3億沽　呎價7萬

新盤豪宅連環錄得逾億元大額成交個案。信和置業（0083）與中電（0002）合作的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，一伙天台特色戶以逾2.3億元沽出，成交呎價高達7萬元。

上述最新成交個案為3座23樓A單位，實用面積3,325平方呎，四房四套間隔，露台面積267平方呎，天台2,938平方呎，成交價2.328億元，呎價70,015元。是次成交包括3個車位。整盤累售11伙，當中4伙為特色戶，套現逾16億元。

ST. GEORGE'S MANSIONS位於嘉道理道24A號，由三座住宅大樓組成 ，提供175個分層住宅，涵蓋兩房至五房戶型。項目前身為中電亞皆老街總部的一部份，現只保留特色鐘樓作保育，其餘部份建為住宅。

青山灣瑧譽洋房逾2.1億沽 呎價4.12萬雙破頂

至於新界區方面亦矚目成交。內房保利置業（0119）旗下屯門青山灣瑧譽，屋苑8號洋房以2.14693億元沽出，洋房實用面積5,211平方呎，屬五房五套間隔，成交呎價達41,200元，創下項目成交總價及呎價新高。

該幢洋房地下飯廳設三面落地玻璃並連接花園，採光度甚高；主人浴室更特設桑拿室。洋房附設合共992平方呎的前後花園，並包括兩個車位。

保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，瑧譽開售至今共沽出12幢洋房，合共套現逾16.6億元，很大機會成為2021年新界區逾億元一手洋房成交量最高項目。項目現僅餘10幢洋房待售，該集團考慮於短期內加推個別洋房作招標發售。