大埔富·盈門複式連天台戶2200萬沽　四年帳面勁蝕26%

大埔區錄得一宗特色戶大幅蝕讓個案。區內入伙約7年的屋苑富·盈門，一個高層複式連天台戶以2,200萬元賣出，原業主持貨4年，帳面勁蝕26%，涉資近「八球」。

中原地產大埔中心分行資深區域營業經理方翰達表示，上述成交為富·盈門1座高層複式連天台戶，實用面積1,550平方呎，3房連套房間隔，開價約3,000萬元，議價後連車位以2,200萬元沽出，成交呎價14,194元。

中原方翰達表示，原業主於2017年以約2,989萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位蝕讓約789萬元離場。若計及原業主買入時的稅款141萬元，以及賣出時的佣金支出22萬元，實際需要蝕讓約952萬元。

8月份高層E室1179萬 帳蝕15%

事實上，今年8月份富·盈門也曾錄得蝕讓個案，如1座高層E室，實用面積848平方呎，以1,179萬元沽出，較2017年買入價1,395萬元，帳面貶值約15.5%。