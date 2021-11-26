投資者448萬沽北角單幢納米樓　三年料蝕近50萬

有住宅投資者賣樓需蝕使費離場！北角單幢住宅港逸軒一個低層納米單位，原由投資者持有，近日以448萬元賣出，成交價與三年前購入價「打平手」。不過，由於單位原業主當年入市時需連樓價15%的「辣招稅」，故是次沽貨實際需蝕超過70萬元。

利嘉閣地產分行助理分區經理顧偉瀚表示，北角港逸軒低層C室，實用面積約200平方呎，原則一房，現改為開放式間隔，外望樓景。單位日前以448萬元沽出，成交呎價約22,400元。據悉原業主於2018年6月以448萬元購入上址，持貨約三年帳面僅平手離場。

原業主3年前繳辣招稅15%入市

據了解，上述單位原業主為一名住宅投資者，本身已持有其他物業，故2018年以個人名義購入上述單位時，需付高達樓價15%的「辣招稅」，即約67.2萬元。若再加上買賣兩次的代理佣金約8.96萬元，帳面雖平手，但實際料需要蝕約76.16萬元。

曾斥資20萬裝修收租

據了解，上述單位因用作收租，故原業主買入單位後亦有重新裝修，裝修費涉約20萬元，隨後單位曾成功租出，每月收租約1.2萬元，近月租戶遷出。假設單位三年間一直成功租出，租金收入共約48萬元，再扣除及裝修費開支，料最終仍需「損手」近50萬元。

顧偉瀚又指，上述為港逸軒本月首宗二手成交，現時屋苑有約7個放盤，最低入場價由420萬元起。