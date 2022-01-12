真龍床｜凱旋門天際屋招標意向價10億　本月28日截標

中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有的九龍站凱旋門「頂層天際屋」等一籃子單位豪宅，正式委託代理進行招標，意向價高達10億元，呎價約12.1萬元，截標日期為本月28日中午。

美聯物業營業董事楊宜貞表示，接獲業主委託，以招標形式推出凱旋門「頂層天際屋」等一籃子單位，包括朝日閣79樓C及D室，實用面積972及1,023平方呎，另外3伙為80樓A、B及C室，實用面積4,263、972及1,023平方呎。該5個單位合計，總實用面積達8,253平方呎。

據悉，該5個單位由不同海外註冊公司持有，每個單位可以俗稱「買殼」的公司股權轉讓形式進行交易。

直擊真龍床｜凱旋門天際屋13億放售 呎價逼16萬挑戰亞洲新高

事實上，在去年8月，市場已流出消息，指上述凱旋門天際屋正於市場放售，當時市場流出有關該天際屋的內部相片，由於內部裝修及設計如同中國式宮廷式裝潢，因而被外界稱為「真龍床」。

翻查資料，上述朝日閣頂層全層A室、B室及C室，同樣於2007年購入，當時買入價分別為1.84億、1,623萬及1,528萬元。而79樓C室及D室買入價則於2011年購入，當年買入價為2,680萬及2,200萬元。合共上述5個單位的購入價，共逾2.71億元。

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