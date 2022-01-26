港鐵入標中環商業地王　發展局：4位董事局政府成員沒參與表決

中環民耀街新海濱3號商業地王，在去年11月由恒地（0012）以508億元投得，成為賣地表歷來造價最貴的地皮。該幅矚目地王除了成為一眾大型發展商目標外，更罕有地吸引到由政府作為大股東的港鐵公司（0066）入標，港鐵當時夥拍九龍倉置業及華懋集團合組財團競投地王。

對於上述情況，立法會議員陳克勤表示關注，向政府提問政府如何確保招標活動能夠公平地進行。發展局局長黃偉綸回應表示，根據運房局資料，四位出任香港鐵路有限公司（港鐵公司）董事局的政府成員，包括財經事務及庫務局局長、運輸及房屋局局長、發展局常任秘書長（工務）及運輸署署長，及其替任董事，均沒有參與港鐵董事局就投標三號用地的討論或表決。

黃氏又指出，政府高度重視是次招標的公正和公平性。招標和標書評審工作由發展局規劃地政科負責。標書評審委員會由指定的公職人員組成，參與的公職人員進行嚴謹的利益申報，而參與人員在委員會所接觸的機密資料，禁止向委員會以外人士透露。上述四位出任港鐵公司董事局的政府成員及其替任董事，均非標書評審委員會成員。

黃偉綸認為，政府已有內部機制防止利益衝突情況，亦能有效確保所有政府用地投標者獲取的資訊公開和公平。三號用地的投標過程亦沒有任何不當的情況。