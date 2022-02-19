單位直擊｜新界東大屋苑頂層戶568萬沽　天台300呎大過納米樓

整體樓價回落，新界大型屋苑個別頂層單位以568萬元沽出，成交價與同屋苑近期標準戶相若，而且更多出一個面積達逾300平方呎的天台，天台空間大過不少市區納米樓。

美聯物業粉嶺帝庭軒分行營業經理蔡天賜表示，上述成交為粉嶺花都廣場7座頂層連天台戶，實用面積413平方呎，兩房間隔，設有天台309平方呎，早前叫價600萬元，新近降價至568萬元獲用家承接，呎價約13,753元。他又指出，過去一年該屋苑連天台的兩房戶成交價介乎588萬至598萬元，上述最新成交價略低此水平，反映業主願意跟隨市況稍為減價。

300呎天台大過市區納米樓

據代理提供的相片，上述單位現況交吉，有基本裝修，浴室尚算企理。由於單位位處高層，雖然望內園，但景觀開揚，至於單位最煞食的天台，空間大至309平方呎，更大過不少近年興起的納米單位，空間足夠讓一家大細進行家庭聚會。

原業主於1996年11月買入單位，當時購入價約270萬元，是次易手升值約298萬元或1.1倍。

翻查花都廣場近期成交價，在今年2月份，4座一個高層C室標準戶，實用面積同為413平方呎，成交價亦要565萬元，呎價約13,680元；而近期的連天台戶成交個案為3座頂層戶，實用面積亦為413平方呎，成交價592萬元。