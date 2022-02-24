差餉累進制｜汪敦敬指如「劫富濟貧」　測量師：受影響物業有限

新一份《財政預算案》公布引入累進差餉制度，以體現「能者多付」的原則，預計約4.2萬個住宅物業受影響，個別豪宅單位的差餉最多升至租值的12%，較原本劃一為租值5%水平明顯上升。

近年買入不少大額物業、豪宅，屬「樓市大好友」的祥益地產總裁汪敦敬表示，同意政府推出相關措施，但感覺上如像「劫富濟貧」，認為是政府平均分配財富的一種方法。他預計，累進差餉制度將令有意買入豪宅收租的新投資者卻步，「阻住新人入場」，未來豪宅市場很大機會只由大業主主導。

他又認為豪宅市場的投資者將會減少，大業主更容易掌握相關租盤供應，市場欠缺競爭下，租盤供應將會減少，租金水平不會輕易回落，新措施不論對豪宅售價或租金，也未有太大負面影響。

測量師：或致差餉重估申請個案增

普縉集團李雋傑認為，以累進制計算差餉，影響局限於部分貴重的住宅物業，受影響的物業數量有限，相信措施對物業市場整體租金和價格沒有太大即時影響。同時可提升政府庫房收入，亦有可能引致要求差餉重估的申請個案增加。

至於華坊諮詢評估公司高級董事梁沛然則認為，新制度下，無論自住或出租的豪宅均需要支付較高差餉，差餉支出增加，變相拖低租金回報，連累豪宅價格有機會下挫5%，愈貴的豪宅、跌幅會更愈大。