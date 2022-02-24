預算案放寬按保門檻　將軍澳即日錄9宗成交　太古城現追價入市

政府昨日（23日）公布新一份《財政預算案》，當中放寬按保樓價上限新措施，有望激活換樓鏈。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，預算案公布之後，將軍澳昨單日錄得9宗成交。全月全區暫累積錄約118宗二手買賣。

柯勇指，新一宗將軍澳中心交投，為11座中高層D室，實用面積384平方呎，屬兩房間隔，座向西南方，望內園景，原開價788萬元，現以780萬元易手，呎價20,313元。據了解，原業主於2016年1月以505萬元購入上址，持貨六年，現轉手帳面獲利275萬元離場，單位期內升值54%。

太古城頂層昨獲買家追價入市

至於藍籌屋苑太古城，昨日亦連錄兩宗預算案後入市個案。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，昨日預算案公布放寬按揭保險後，市場即時有反應，其中，太古城冠天閣頂層單位，實用面積603平方呎，三房套間隔，以1,180萬元易手，呎價19,569元。

他指，賣家原接受以1,160萬元成交，但預算案後，新買家見新按保措施下，1,200萬以下物業也可承做八成按揭，怕夜長夢多，寧追價多20萬至1,180萬元先行入市。原業主於1997年以555萬元買入單位，持貨至今帳面獲利625萬元，單位升值113%。

此外，太古城衞星閣低層F室，實用面積664平方呎，三房間隔，同樣於昨日預算案公布後，以約1,130萬元賣出，呎價17,018元。