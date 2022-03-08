上水天平邨靚裝銀主盤叫價770萬　挑戰全港最貴公屋｜單位直撃

疫情肆虐下，本港樓價出現回落之勢，不過近日上水公屋天平邨，卻出現一個實用面積超過700平方呎的銀主大單位，以高價放售，自由市場叫價770萬元，挑戰全港最貴公屋紀錄。

市場消息透露，上述單位為天平邨天明樓一個中層36室，實用面積704平方呎，本月初由銀主推出放盤，自由市場叫價770萬元，同時亦以未補地價420萬元放售。以自由市場叫價計算，意向呎價高達約10,938元。據了解，相關銀主已委託區內代理行及部分拍賣行放售上述單位。

翻查資料，上述單位原業主於2017年10月份，以未補地價約345萬元買入上址，隨後向銀行承做高達樓價93%的按揭，涉及按揭金額高達逾322.5萬元。

據放盤相片可見，單位現況交吉，裝修新淨企理，無論大廳、廚房、浴室以及三間房間，空間也相當充足。大廳近門口位置設有大型收納櫃，近窗口位置則為廚房，屋內附有少量傢俱。

↓天平邨銀主單位直撃↓

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有代理指，上述單位實用面積704平方呎，為公屋屋邨極少有的大面積單位。參考同類成交個案，去年7月份同座大廈同層35室，實用面積同為704平方呎，以未補地價328萬元沽出，即上述最新放售個案，較去年同類個案高出92萬元。

4年前沙田顯徑邨公屋655萬沽

至於目前全港最貴公屋個案，已要追溯至2018年7月份，當時沙田顯徑邨顥貴樓一個高層單位，以自由市場價655萬元易手。單位實用面積566平方呎，呎價約11,749元。