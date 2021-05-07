80歲婆婆先殺訂再賣樓　205萬沽沙田公屋納米戶　呎價1.25萬破頂

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-07 17:16

樓市氣氛升溫，新界公屋呎價亦破頂。沙田公屋廣源邨一個面積164平方呎的高層開放式單位，原於3月中以225萬元沽出，惟當時買家撻訂，單位新近再以自由市場價205萬元易手，雖然賣平20萬元，但呎價仍高達1.25萬元，創屋苑新高。

據悉，該單位業主為一名年約80歲的婆婆，早於二十年前以7萬元未補價購入單位，是次易手需要補地價，估計扣除補地價仍可落袋約一百萬元。

單位僅164呎 2001年未補價6.8萬買入

富堡城物業董事廖志財表示，上述成交為廣源邨1座高層26室，實用面積164平方呎，採用開放式間隔，業主在今年二月以自由市場價250萬元放盤，最新減價45萬元或18%，成功以205萬元沽出，呎價12,500元。原業主於2001年6月以6.8萬元買入上址，持貨二十年帳面升值198.2萬元或逾29倍。

廖氏又補充，該單位原業主為一名年約80歲的婆婆，是次出售物業後將會遷入老人院居住。而是次由於以自由市場價賣出物業，因此需要補地價，折扣率約52.6%，估計扣除補地價後可落袋約97萬元。

婆婆3月中殺訂5萬 料計及補地價、殺訂仍落袋逾百萬

此外，廖氏又透露，上述單位原在3月中以225萬元售出，不過當時買家卻意外地計錯數，最終未能承做按揭，撻訂收場，5萬元訂金被婆婆殺訂。若連同殺訂金額，估計婆婆最終實收逾百萬元。

據代理提供的相片，該單位屬殘裝，僅設置簡單傢俱，單位面積相當狹窄，甫入單位已「一眼睇晒」，直望窗外及廚房位置。由於單位位處高層，因此享有開揚景觀。