筲箕灣半新樓連環蝕　香島四房跌穿2000萬　實蝕五球半

筲箕灣一帶半新樓連環錄得蝕讓個案，其中於2018年中才入伙的筲箕灣香島，有四房大戶造價跌穿2,000萬元水平，原業主實蝕超過550萬元。

最新成交資料顯示，香島3座低層C室，在2月底連同一個車位以1,990萬元沽出，單位實用面積1,052平方呎，成交呎價18,916元，為該屋苑首次有四房戶跌穿2,000萬元水平。

原業主於2018年4月份以約2,419.55萬元買入上述單位，是次易手帳面貶值約429.55萬元或17.7%。若計及買入時的稅款102.83萬元，以及賣出時的佣金支出19.9萬元，合共實蝕超過552萬元。

形薈兩房實蝕256萬

至於同區在2018年8月入伙的半新樓形薈，亦有損手個案。形薈1B座高層C室，實用面積517平方呎，新近減價約145萬元至約1,205萬元沽出，成交呎價23,308元。

原業主於2016年9月以1,325.15萬元買入上述單位，即帳面蝕約120萬元。而買入當時繳稅高達99.38萬元，佔樓價高達7.5%，若再計及賣出時佣金12萬元，估計實蝕金額高達逾256萬元。

ISLAND RESIDENCE「明賺實蝕」

此外，中原高級區域營業董事陳凱超表示，筲箕灣ISLAND RESIDENCE高層B室，實用面積238平方呎，開放式間隔，望海景，獲用家以555萬元買入，呎價23,319元。

原業主於2015年12月以534萬元買入單位，持貨七年，現帳面獲微利21萬元，單位升值4%。不過，若計及買入時的稅款16萬元及賣出時的佣金5.55萬元，估計最終「明賺實蝕」。ISLAND RESIDENCE於2017年12月入伙，屬單幢樓，提供170伙。