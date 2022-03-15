港鐵今年擬推4項目招標、涉5100伙　小蠔灣物業取名Oyster Bay

港鐵（0066）未來一年將有多個大型住宅項目推出招標，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝今日（15日）指，未來一年將推出4個項目，包括日前招收意向的將軍澳百勝角通風樓項目，去年流標的東涌牽引配電站項目，以及首推小蠔灣及東涌東部分期數招標，合共涉逾5,100伙。

小蠔灣第一期首階段1500伙今年招標

其中，規模較大的小蠔灣項目，鄧智輝形容是港鐵未來數年的「重中之重」。他指，除鐵路名稱為小蠔灣站，整個物業發展項目亦取名為「小蠔灣」、英文名稱為「Oyster Bay」，合共四期，共涉兩萬多伙，由於伙數多，故每期數將再細分多個階段。首三期全屬公私營混合模式發展，第四期則全數是公營房屋單位。項目連有30萬平方呎商場，尚未命名，樓面可媲美將軍澳PopCorn商場1、2期。

鄧智輝指，小蠔灣的前期工作如火如荼，冀趕及在未來十二個月推出第一期首階段招標，料涉及約1,500伙。然而，小蠔灣的具體招標時間表，仍要視乎車廠設施的搬遷進度、地契及政府協議等。他又指，首批居民估計於2030年入伙，港鐵正全力以赴，冀鐵路可趕及與居民入伙期同步開通。

至於去年流標的東涌牽引配電站項目，擬今年捲土重來，涉1,400至1,800伙。鄧智輝指，由於項目位於鐵路東涌線隧道的上方，進行打樁工程有難度，且地塊面積不大，技術上存在挑戰；另外，屬於東涌線延線的東涌東站，位於填海地塊，首期涉約1,500伙亦擬於未來一年招標。

鄧智輝又指，過往港鐵多採用鐵路加物業的發展模式，上述項目則會以鐵路加社區模式發展，實行ESG概念，於項目中推行環保、實現減碳排放、以及智慧城市等元素。

年內將推4個樓盤 涉5700伙

物業銷售方面，未來一年港鐵估計有約4個住宅項目推售，包括日出康城11期、黃竹坑站港島南岸第4期、何文田站第2期，以及西鐵錦上路站，涉及約5,700個單位，實際推售時間將視乎獲批預售樓花的進度、市場情況及疫情等。

對於政府將於未來的住宅項目引入最低單位面積下限280平方呎，鄧智輝指，港鐵多年前已訂定旗下樓盤單位面積最低為260平方呎，是次將跟隨政府劃一單位面積下限為280平方呎起，不認為此舉會對銷售及樓價造成任何影響。