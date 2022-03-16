麻將館大王家族疫市擲2.35億掃住宅　新近斥千萬增持碧堤半島

「麻將館大王」石鑑輝家族成員，過去一年「疫市」下頻頻入市，於港九新界各區掃入住宅物業，包括新近斥資1,044萬元買入深井碧堤半島一個三房單位，為去年6月份後再度入市該屋苑。綜合近一年成交紀錄，石鑑輝家族已至少8次購入本港住宅物業，涉及金額超過2.35億元。

最新入市的碧堤半島1座高層E室，實用面積794平方呎，屬三房一套間隔，享開揚海景，成交價1,044萬元，呎價13,149元。單位買家為石鑑輝長子石炳祥（SHEK PING CHEUNG DANIEL）。

石炳祥於去年6月份亦有入市碧堤半島單位，以1,200萬元買入9座高層D室，實用面積771平方呎，三房間隔，呎價約15,564元。對比之下，最新購入的單位成交呎價較之前下跌約15.5%。

連買8伙住宅 一律涉15%辣招稅

事實上，近一年石鑑輝家族透過多名家族成員，至少8次出手購買住宅物業，涉及金額超過2.35億元，當中包括九龍塘豪宅雲門、何文田128 WATERLOO、長沙灣愛海頌及西貢133 PORTOFINO等新盤單位。

該家族同時亦有在二手住宅市場物色機會，如本周初以1,535萬元買入何文田公主道6至8號楠苑地下一個單位，呎價11,320元，呎價及售價均屬該廈新高；去年5月份又以蝕讓價478萬元買入佐敦單幢盤珀．軒一個中層開放式單位，算是「無寶不落」。

值得留意，上述近一年買入的8個住宅物業，全部涉及佔樓價15%的辣招稅款，涉額合共超過3,500萬元。