地標重建｜九龍灣展貿申建3幢商廈177萬呎　設12萬呎展覽館

在2021年中由合和實業以約100億元，沽出予億京發展等的九龍灣國際展貿中心（九展），項目最新向城規會申請重建為三幢商廈，提供樓面多達約177萬平方呎，當中有12萬平方呎將作為展覽或有關用途。

據城規資料，億京發展等持有的九龍灣國際展貿中心，向該會申請並略為放寬其建築物高度限制由主水平基準以上100米到主水平基準以上140米，以重建為三幢商廈。

上述申請地盤面積約239,826平方呎，擬以地積比率約7.4倍發展，將興建三幢樓高23層至25層、主水平基準上135米至140米的商廈，總樓面面積約1,774,715平方呎，其中1座與2座物業為相連商廈，與3座商廈提供不少於30米的樓宇間距。

申請人指出，三幢商業大廈設有三層平台層作為工業展覽及商業零售、一層平台花園及二層地下層為停車場及機電設施之上。又指根據申請地點的地契，與展覽／與貿易有關用途的總樓面面積須不少於121,474平方呎。整個項目提供664個車位。

地下至三樓均設園景區、平台花園

此外，重建方案將提供不少戶外空間，如在地下至二樓設多層園景區，三樓則設平台花園，料可改善低層的空氣流通度，同時能為行人從啟德市中心至啟德發展區海濱地區提供直接和持續的連接和聯繫，並提供舒適的步行環境加強行人連通性。

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申請人：參照海港規劃原則 配合啟德發展

申請人又指出，上述擬議發展計劃符合政府政策把九龍東轉型為第二個富吸引力的核心商業區，並增加甲級辦公室的總樓面面積。同時符合現時「工業展覽館及商業發展」地帶的規劃意向，及兼容周圍土地用途，並保留與展覽／與貿易有關用途。

同時又指擬議發展計充分考慮了其海濱用地位置，並參照海港規劃原則及指引，展能夠配合啟德發展計劃和九龍灣商貿區及活化整個九龍，並將現有發展打造成一座現代化的標誌性商業/辦公樓。

翻查資料，九龍灣國際展貿中心原由合和實業持有，於2019年推出市場放售，估值高達150億元，而項目最終由億京發展等財團以約100億元購入。