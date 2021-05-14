合和暗盤放售九展　市傳獲億京出價100億洽購

撰文： 蔡偉南 李彤 最後更新日期： 2021-05-14 07:30

早前市場傳出合和實業以暗盤方式放售旗下九龍灣國際展貿中心（九展），估計市值最高超過150億元，市場消息透露，於東九龍擁大量商廈項目的億京發展有意洽購，洽購價約100億元。

億京發言人表示，對上述消息沒有回應；至於合和發言人則回覆指，不回應市場傳聞。

億京、合和：對傳聞不作回應

有消息人士透露，上述九展項目早在兩年前已低調放售，據悉億京亦對項目感到興趣，並作出研究。消息人士又認為，億京在區內具豐富發展經驗，有實力發展該項目，不過東九龍商廈目前空置率仍高企，若購入發展需面對一定風險。

東九龍商廈空置率高企 購入需面對一定風險

據悉，九展目前地積比尚未用盡，具條件重建，最高能以地積比12倍發展，可建總樓面達逾287.76萬平方呎（包括不少於12.15萬平方呎展覽與貿易有關用途），較目前多110.26萬平方呎或62.1%。惟因增建樓面或牽涉更改土地用途等其他限制，須作補地價。

資料顯示，九龍灣國際展貿中心地盤面積約23.98萬平方呎，樓高14層（另有4層地庫），總樓面面積約177.5萬平方呎，為包含會議、展覽、食肆、寫字樓、商業及停車場的綜合式物業。

億京為東九龍大地主 發展多幢甲廈

事實上，億京發展過往在東九龍一帶，發展大量工商廈物業，如九龍灣恩浩國際中心、億京中心及富臨中心等，而在觀塘則有創業街萬泰利廣場、成業街電訊一代廣場、駿業街中海日升中心等甲級商廈項目。