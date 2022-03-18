爪哇控股11.88億上月奪淺水灣豪宅地王　較次標出價高約14%

淺水灣南灣道豪宅地皮在2月中以逾11.88億元批出予爪哇控股（0251），每呎樓面地價62,352元，創本港歷來官地呎價最高紀錄。地政總署今（18日）公布其他8家落選財團的投標金額，出價第二高的財團，投標金額為10.39億元，而第三高的金額為10.3億元，以此計算，爪哇控股出價較第二標及第三標高出14%至15%。

其餘普遍財團出價介乎5.96億至8.68億元，每呎出價約3.12萬至4.55萬元，而最保守的財團出價僅3億元，每呎出價僅約15,743元。

上述豪宅地皮位於鄉郊建屋地段第1203號，在豪宅THE LILY及長實（1113）旗下南區豪宅淺水灣道90號的前方位置，面向淺水灣碼頭及泳灘，佔地約21,173平方呎，指定作私人住宅用途。最高可建樓面約19,056平方呎，早前市場預計，地皮估值介乎約9.5億至14.24億元，每呎樓面地價上限為7.5萬元，下限約5萬元。

最低出價僅3億 每呎1.57萬

該地皮早前截標共收9份標書。據了解，遞交標書的財團包括建灝地產、鷹君（0041）、英皇國際（0163）、信置（0083）、嘉華國際（0173）、新地（0016）、恒隆地產（0101）、長實集團（1113），全部均為本地發展商。