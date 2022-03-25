東涌流標商業地收5份標書　新地、信置、華懋入標

於2020年10月份流標的東涌第57區商業地皮重新推出招標，並將於今日（25日）中午截標。該項目接獲5份標書，參與財團包括新地（0016）、信置（0083）、華懋、嘉華國際（0173）、建灝地產。

建灝地產行政總監林綺華表示，上述商業地招標條款與首次推出時有所調整，容許興建數據中心，而且零售樓面比例有所增加，集團獨資競投項目。但她又指出，地皮所在位置偏遠，附近的東涌東站也未落成，是次出價會反映一籃子因素。

市場料每呎地價2220至4000元

今日截標的東涌第57區的東涌市地段第45號用地，地皮地盤面積約13.2萬平方呎，可建樓面面積約126.1萬平方呎，是次重新推出市場並加入新元素，包括可用作興建數據中心等，增加項目吸引力。最新市場估值介乎估值約28億元至50億元，每呎樓面地價2,220至4,000元。

料作零售、寫字樓和數據中心混合發展

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指出，上述東涌商業地在首次招標時，限制零售、食肆餐飲等不超過 9.1% 的樓面面積，餘下的主要作寫字樓用途，最終流標收場。不過最新條款提供較高的彈性，其中容許零售、食肆餐飲等樓面面積大增至不超過整項目的30%；更首次在「商業地」上容許數據中心的用途，而且該用途的比例不設上限。

他認為，由於該項目將作零售商業、辦公樓和數據中心的混合發展。以數據中心為誘因吸引發展商到新地區作「開荒牛」，將招攬更多發展商及財團參與競投。料地皮估值40億至44億元，每呎樓面地價約3,200至3,500元。

東涌一帶目前正進行填海工程。（資料圖片／發展局圖片）

兩年前僅接獲3份標 流標收場

該地皮在2020年招標時，僅接獲三份標書，包括長實集團（1113）、新地（0016），及信置（0083）夥嘉里建設（0683）合組財團入標，但最終因投標價未達到政府底價，地政總署不接納所接獲的三份標書，地皮宣告流標。當時每呎樓面地價料介乎2,500元至4,000元，估值約31.5億至50億元。