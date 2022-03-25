利嘉閣：50屋苑平均呎價失守1.5萬　創一年新低

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，打擊樓市交投。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，疫情影響下，更多業主願意擴大減價空間，吸引買家趁低入市，料指標屋苑交投量經二月份跌至逾兩年低位後，本月可望略為反彈。

綜合該行研究部數據所得，上月全港50個指標屋苑的加權平均實用呎價跌勢持續，報14,985元，較一月的15,039元再跌0.4%，創了近12個月以來的新低，並於期內首度跌穿1.5萬元的關口。至於樓價自去年八月的歷史高位，已一口氣連跌6個月，累積跌幅多達4.8%。

全港三區樓價，上月港九持續下跌，新界表現平穩。當中，港島區8個指標屋苑的加權平均實用呎價跌1.1%，報17,905元。九龍區21個指標屋苑的平均實用呎價則跌0.5%，報16,146元。至於新界區21個指標屋苑平均實用呎價企穩不跌，微升3元，報12,884元，逆市跑贏大市。

綠楊新村最傷 上月跌價6.9%

列入觀察名單的50個指標屋苑當中，上月樓價報跌的屋苑有25個，佔整體比率50%，報升則有23個，另2個屋苑出現零成交而未能比對。當中，上月樓價錄得實質跌幅較顯著的屋苑包括荃灣綠楊新村、鰂魚涌太古城、將軍澳廣場及大埔中心，分別錄6.9%、4.6%、4.4%及4.4%的實質跌幅。

至於錄得樓價升幅較顯著的指標屋苑包括紅磡海濱南岸、天水圍栢慧豪園、荃灣麗城花園及鰂魚涌南豐新村，實質按月升幅分別為5.4%、5.1%、4.5%及3.2%。

50屋苑上月交投447宗 26個月最少

二月份第五波疫情不斷升溫，交投量進一步萎縮，更多業主願意減價賣樓下，樓價亦進一步尋底。

二月份50指標屋苑交投量只有447宗，按月減少11%，表現偏軟，並創下2020年一月以來的26個月新低。二月份全港三區交投量中，港島區按月跌5%，錄79宗買賣；九龍區買賣跌11%，全月有166宗；而新界區更挫達14%，只錄得202宗成交。月內交投最旺指標屋苑為沙田第一城，錄得33宗成交，緊次的嘉湖山莊及維景灣畔分別錄得24宗及23宗買賣。

月內交投最旺指標屋苑為沙田第一城，錄得33宗成交，緊次的嘉湖山莊及維景灣畔分別錄得24宗及23宗買賣。圖為嘉湖山莊。

廖偉強料樓價續受壓

廖偉強指出，二月受農曆年淡市及疫情漸趨高峰影響，而再現量價齊跌的情況。疫情在三月初達至頂峰，之後有所回落，更多準買家趁機出動「執平貨」。不過限聚措施仍未大幅放寬，故對樓市幫助有限，但市場整體氣氛已初見改善，料本月50指標屋苑成交量可止跌回穩，預期至少有約5%的反彈，不過樓價料續受壓，恐仍有1%左右的跌幅，期望四月份量價均可有較明顯的改善。