李根興短炒筲箕灣地舖　不足一個月摸出速賺逾150萬

零售舖市出現短炒個案。盛滙商舖基金本月初買入的筲箕灣愛民街地舖，最新以693萬元「摸出」，較本月初買入價不足一個月高出28.3%或153萬元。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，上述舖位為筲箕灣愛民街10號地舖，本月7日以540萬元買入，買入後隨即在市場上「放摸」並叫價700萬元，獲5組買家洽購，終獲首次買舖的住宅客以693萬元買入。

上述舖位面積1,000平方呎，以新成交價計算，成交呎價約6,930元。該舖位現由車房以每月約1.6萬元承租，租金回報約2.8厘。李根興又指，該名買家見車房生意不受疫情影響，且4月份政府即將派發消費劵，為免市場出現反價情況，故及早入市。

至於再上一手業主早於1972年以16.155萬元買入舖位。以最新成交價對比，累積升幅近42倍。

下半年舖市料現V型反彈

對於舖市前景，李根興認為，政府早前宣佈在4月放寬防疫措施之後， 過去數天舖市成交量已明顯升多於一倍。業主價格也馬上企硬，由低位反彈約3％至5%。

他預期，若4月21日晚市堂食能順利恢復， 及如有國內外通關消息公布，料下半年舖市成交量及成交價會出現V型反彈，料全年舖位售價，民生區上升5％至10%，核心區上升10％至15%；舖位租金也隨之回升，民生區及核心區料各升10%及20%。