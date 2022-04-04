近億元連掃四舖　神奇小子黃海明再斥1780萬購灣仔道地舖

疫情持續影響零售市道，舖壇資深投資者「神奇小子」黃海明今年卻積極買舖，最新再以1,780萬元買入灣仔道一個地舖，為今年第四度入市，累積斥近1億元買入舖位物業。

上述成交舖位為灣仔道106至114號中匯大樓地下E舖，面積約400平方呎，一條馬路之隔為賭王「四太」梁安琪旗下尚嘉控股的住宅項目壹嘉。該舖早前叫價2,500萬元，近日議價後由黃海明以1,780萬元買入，成交呎價約4.45萬元，成交價較叫價低720萬元或28.8%。

該舖位現由茶飲店以每月約3.3萬元承租，租約期至2023年12月底，新買家享租金回報約2.2厘。至於原業主於2010年以1380萬元買入該舖，持貨十二年，帳面升值29%或400萬元。

黃海明新近以1,780萬元買入的灣仔道106至114號中匯大樓地下E舖，面積約400平方呎。

一個月內買入油尖旺三個地舖

事實上，黃海明已多次買入舖位物業，如今年1、2月，他一個月內斥資7,680萬元三度入市買舖，包括旺角上海街464號地舖、尖沙咀柯士甸路14至18號僑豐大廈地下3A（14）號舖、油麻地上海街192號地舖，成交價分別為3,500萬、2,500萬及1,680萬元。綜合上述4宗成交個案，黃海明今年斥資約9,460萬元買舖。