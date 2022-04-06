美聯：首季新盤共售出962伙　貨尾佔逾70%

受第五波疫情及社交距離措施收緊影響，今年第一季的新盤銷售活動近乎全線暫停，一手市場以銷售貨尾為主。

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，今年首季新盤共售出約962伙，當中佔706伙為去年或以前推出項目的貨尾單位，佔總銷售量的73.4%。其中，售出的單位以去年底新地（0016）的元朗The YOHO Hub佔最多。

撇除上述貨尾單位外，今年亦有約256個全新盤單位應市，佔約銷售量的26.6%，其中以恒地（0012）及市建局合作發展的長沙灣單幢盤映築銷售佔最多。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，正因首季一手市場以銷售貨尾為主，加上季內全新盤寥寥可數，導致累積貨尾量得以按季回落。據美聯物業房地產數據及研究中心資料顯示，3月份包括樓花及現樓在內的累積貨尾量錄約13,276個單位，較去年12月底約13,640伙，按季下跌約2.7%。

首季銷售量兩房戶佔逾四成

報告又指，首季售出約962個新盤單位中，按間隔劃分，以兩房單位最多，售出約405伙，佔約42.1%，售出單位主要來自映築及The YOHO Hub；其次為三房或以上，售出約259伙，佔約26.9%；至於餘下的一房及開放式單位分別售出約181伙及約117伙，佔約18.8%及約12.2%。