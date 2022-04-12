內地客持有尖沙咀全幢商廈淪銀主盤　現蝕讓價2億求售

尖沙咀一幢原由內地業主持有的蚊型商廈，早前淪為銀主盤，今年初推出招標叫價2.5億元，惟一直未獲承接，最新下調叫價至約2億元求售，短短四個月劈價兩成。

美聯旺舖營業董事劉啟聰表示，上述商廈為尖沙咀柯士甸路28號全幢，現物業由銀主推出放售，叫價約2億元。柯士甸路28號地盤面積約1,531平方呎，地下至三樓為商舖用途，建築面積共約5,462平方呎，四樓至十八樓為寫字樓用途，建築面積共約12,465平方呎，全幢物業總建築面積約17,927平方呎，以意向價約2億元計算，呎價約11,156元。

九年前2.12億買入 多度抵押

據了解，上述商廈原業主為一名姓金的內地客，英文名字為國語拼音，於2012年以滙德投資控股有限公司（VIRTUE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED）名義，斥資2.12億元買入此商廈。隨後在2015年至2017年、及2020年期間，多次向大型銀行、財務機構抵押該廈貸款，惟資料未有顯示貸款金額。

若以最新叫價2億元作計，估計物業貶值至少1,200萬元。此外，據市場人士指，此商廈在今年年初曾委託拍賣行推出招標，當時銀主意向價約2.5億元，反映最新叫價較四個月前回落5,000萬元或兩成。