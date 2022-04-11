金鐘海富中心全層遭接管2.68億沽　5年帳面貶值5000萬

港島甲級商廈錄逾億元成交個案。3月初被清盤的國安國際（0143），其作為總部的金鐘海富中心2座15樓全層寫字樓，近月遭清盤人推出市場放售，市傳物業已完成招標程序，並以約2.68億元沽出。

市場消息透露，上述海富中心2座15樓全層，面積約10,627平方呎，新近以約2.68億元沽出，成交呎價約25,219元。上述物業原業主為國安國際，前稱為耀科國際，物業於2017年以3.18億元高價買入，一直用作集團總部。不過該公司早前已被停牌，並在今年3月初被清盤，上述海富中心寫字樓亦被清盤人接收，並推出市場招標，以市傳易手價計，帳面貶值約16%或5,000萬元。

接逾10份標書 個別出價1.8億圖執死雞

消息人士透露，上述海富中心全層寫字樓在3月31日截標，當時共接獲超過10份標書，出價普遍介乎約2.2億至2.3億元，亦有買家以「執死雞」心態競投，出價僅約1.8億至2億元。最終該物業獲進取買家奪得，預計較第二標高出超過3,000萬元。

雖然是次成交價較市價略高，但由於國安國際買入該單位時正值寫字樓市場的高峰水平，故是次易手仍要貶值超過5,000萬元。

↓↓海富中心2座15樓全層寫字樓↓↓