深水埗遺產舖920萬沽出　半世紀升值117倍　李根興接貨

疫情持續兩年，零售舖市回落，造就機會讓投資者入市。盛滙商舖基金最新斥資約920萬元買入深水埗欽州街一個「遺產舖」，成交價較半世紀前買入價大幅升值近117倍。該基金今年已累積斥資約2億元買入全港各區共11個舖位。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，其基金新近以約920萬元買入深水埗欽州街24至30號地下C舖，面積700平方呎，成交呎價約1.31萬元。原業主於1971年以7.8萬買入上述舖位，及後在2007年以遺產形式轉讓予家人。以最新成交價計算，物業於過去五十一年，帳面升值912.2萬元。

李根興指，舖位原由甜品店租用，最新以交吉形式易手。由於舖位門面較闊，料可分拆兩舖出租，預計月租約4.2萬元。

盛滙今年買入11個舖位 最貴3500萬

李根興指，疫情放緩，現時舖市轉趨活躍，不少業主已經反價，料社交距離措施分階段放寬後，配合通關消息，下半年舖市及成交價會出現V型反彈。

他又指，自今年初爆發第五波疫情以來，其基金已累積斥資約2億元買入11間舖位，分布全港多個地區，包括荃灣、旺角、筲箕灣、粉嶺、尖沙咀、土瓜灣等，每間成交價約540萬至3,500萬元。