青衣物流地作方艙　政府今推葵涌60萬呎物流地　估值54億

上月底因疫情關係，原定推出的青衣物流地取消招標，改作社區隔離治療設施。政府今日（25日）公布，公開招標另一幢位於葵涌的大型物流地皮，地皮佔近60萬平方呎，可建樓面超過148萬平方呎。有測量師預計，該幅物業地每呎地價約3,600元，估值高達約54億元。

推出招標的地皮為葵涌美青路與貨櫃碼頭南路交界的葵涌市地段第531號用地，將作物流服務及公眾停車場用途，7月15日截標。政府指一直積極物色合適土地以支持現代物流業發展。正如《行政長官2021年施政報告附篇》公布，政府已就兩幅港口後勤用地完成可行性研究，並會以公開招標形式分階段出售該兩幅用地，當中包括是次出售的葵涌市地段第531號用地。

佔地近60萬呎 發展多層現代物流設施

葵涌市地段第531號的地盤面積約594,668平方呎，指定作物流服務及公眾停車場用途。其最高的樓面總面積可達約1,485,460，以發展多層現代物流設施兼公眾停車場，達致一地多用。

運輸及房屋局發言人表示，物流業是香港經濟非常重要的一環，為香港社會貢獻良多。為持續推動現代物流業的發展，政府會繼續物色更多合適用地，以發展多層現代物流設施，從而鞏固香港作為區域物流樞紐的地位。視乎市場對出售上述葵涌用地的反應，局方會繼續物色合適的物流用地進行可行性研究。

張翹楚料房託基金、電商入標

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，本港物流地皮大約每兩年才會推出一幅，認為該類地皮會受市場關照，較為搶手。雖然近年全球受到疫情影響，物流業及航運業受到衝擊，但他相信地皮仍會獲房地產信託等入標競投，也不排除電商參與。他預計該地皮每呎樓面地價約3,600元，估值約54億元。

至於萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，葵涌物流地鄰近葵涌貨櫃碼頭，用作物流服務將會切合經濟需要及需求，及配合政府未來規劃發展。但位置上若果用作公眾停車場，只能配合周邊工業或物流車位用途，未必能符合周邊住宅居民需要。

他預計，該地皮每呎樓面地價約3,000至4,000元，估值約45億至59億元，在物流用地來說，整體規模算大，預計會有大型發展商或物流營運商入標。