九龍塘雋睿加推16伙　長沙灣弦雅6伙特色戶　五一假期同步招標

新盤市場升溫，有中小型發展商加推貨尾單位，並安排於五一假期招標吸客。其中，永義集團（1218）旗下九龍塘雋睿公布最新銷售安排，於周日（1日）起推出16伙招標，至11月30日截標。

16個單位分布在1座地下至8樓的A、B室，以及2座地下、8樓A、B室，實用面積899至1,525平方呎，包含三至四房間隔。最細面積為2座8樓B室，四房間隔，實用面積899平方呎，連560平方呎天台。

雋睿位於九龍塘延文禮士道16至18號，為單幢設計，提供60個住宅單位，涵蓋一房至四房戶。項目已屆現樓。

長沙灣弦雅加推6伙特色戶

另外，佳兆業集團（1638）與宏達控股合作的長沙灣弦雅，今日公布以招標形式推出6伙特色戶，招標日期由5月1日至10月31日。相關單位包括3樓B室，以及25樓A至E室，實用面積206至294平方呎，包含開放式及一房間隔。

推售單位當中，最大面積為25樓A單位，實用面積294平方呎，一房間隔，連172平方呎天台。

已屆現樓的弦雅，位於醫局街203號，全盤95伙，當中包括開放式及一房，分別有57伙及38伙，另設9個特色單位。