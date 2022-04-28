綠表業主為移民　劈價12%沽市區居屋　實蝕50萬｜單位直撃

市區綠表居屋罕有錄蝕讓。鑽石山居屋宏景花園有業主因決定移民，於第二市場以蝕讓價566萬元沽出自用三房單位，持貨近四年帳面蝕約20萬元，連同其他雜項成本，估計實蝕近50萬元。

放盤四個月劈價12%求售

富誠地產李志浩表示，宏景花園第5座中層B室，實用面積574平方呎，採三房間隔，座向西南望市景，日前以未補價566萬元成交，實用呎價9,860元。單位早於去年12月放盤，原叫價645萬元，由於近月新居屋抽籤，冰封大部份二手客源，放盤約四個月時間，終大劈79萬元沽貨，減幅高達12%。

原業主於2018年8月以未補價586萬元購入單位，持有單位近四年，是次轉手帳面虧蝕約20萬元，貶值約3.4%。此外，原業主買入單位時支付約17.58萬元稅款，估計連同其他雜費，料實際需要蝕約49萬元。

↓↓↓宏景花園成交單位直撃↓↓↓

三年前全屋翻新 裝修費料40萬

李志浩透露，由於上址原業主計劃移民，寧願不計成本，盡快沽貨。他又指原業主2018年買入單位時，進行全面裝修，故屋內非常新淨，雖未有透露裝修費，但估計要約40萬元。至於新買家睇中單位裝修新淨，僅使用約三年，便落實承接。

宏景花園為私人參建居屋，早於1999年入伙，設有6座，提供共2,230伙。現時屋苑三房單位放盤約40個，未補價入場費約555萬元。

參考近數月，居屋市場錄得零星蝕讓成交，多以自由市場買賣為主，如青衣青華苑、東涌裕東苑等。