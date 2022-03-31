去年商廈空置率升至12.3%　今年將有逾300萬呎甲廈新落成

據差餉物業估價署今（31日）最新公布的初步統計數字，去年底本港整體商廈空置量上升至約12.3%，涉及約1,658.8萬平方呎。相關空置樓面相當於10個中環新海濱商業地王項目樓面（可建樓面約161萬平方呎）。

按等級劃分，甲級、乙級和丙級寫字樓的空置率，分別約12.5%、約13.1%及約9.3%。除中區和北角／鰂魚涌分區外，其餘分區的甲級寫字樓均錄得雙位數字的空置率。至於去年商廈的整體使用量出現約43.06萬平方呎的負數，其中，甲級及乙級寫字樓使用量分別錄得約19.38萬及約23.68萬平方呎的負數使用量。

去年商廈錄負使用量43.06萬呎

落成量方面，2021年寫字樓的落成量輕微增加約75.35萬平方呎。當中，甲級寫字樓落成量佔約52.74萬平方呎，分布於深水埗和荃灣等非傳統核心商業區。

至於2022及2023年整體寫字樓預計落成量，將分別約37.67萬及約276.64萬平方呎。其中，單計甲級寫字樓，今年落成量將有約303.55萬平方呎，當中佔27%來自九龍城。明年，甲級商廈落成量將有約24.76萬平方呎，主要來自深水埗，佔預計供應量的約42%。

跨國企業對承租甲廈取態審慎

該報告指，本港商廈市場從2020年的低谷中復甦後，直至2021年的第三季，市場氣氛有所改善且經濟前景樂觀，寫字樓售價於2021年收復部分失地。以2020年第四季與2021年第四季比較，整體售價錄得約1.3%的升幅，當中，甲級、乙級及丙級寫字樓售價分別上升約2.5%、約3.4%與約1.5%。

同期整體寫字樓租金持平，僅錄得約0.6%的輕微升幅。同期，乙級和丙級寫字樓租金分別上升約2.1%及約1.9%，但甲級寫字樓租金卻下跌約0.4%，反映需求轉弱，以及跨國企業和大型公司在全球經濟不明朗的情況下，對承租甲級寫字樓持審慎態度。