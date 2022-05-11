余若薇次女逾2900萬沽跑馬地豪宅　陳方安生堂弟接貨

前公民黨黨魁余若薇次女胡凱琳，新近加入沽貨行列，以近3,000萬元賣出跑馬地樂陶苑豪宅位，持貨九年升值六球。

資料顯示，上述成交為樂陶苑C座高層09室連車位，在4月28日以2,938萬元沽出，單位原業主為前公民黨黨魁余若薇次女胡凱琳（WOO CHERYL HOI LAM）。新買家為方德生（FANG TAK SANG DANIEL），料為前政務司長陳方安生堂弟。

上述單位實用面積1,103平方呎，三房間隔，成交呎價26,626元。原業主胡凱琳於2013年以2,300萬元購入單位，是次易手帳面賺約638萬元或約28%。

翻查資料，胡凱琳丈夫區兆豪在2017年以5,700萬元，亦買入樂陶苑A座低層01室，實用面積2,169平方呎。據悉，單位在去年底曾放盤，叫價8,200萬元，呎價約3.78萬元，惟單位現已封盤。

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而余若薇去年2月亦有出售豪宅物業以3,600萬元沽出西半山干德道康苑低層C室，單位實用面積2,027平方呎，屬於四房間隔，呎價約17,761元。物業於1988年以約230萬元購入，持貨近三十三年，帳面賺約3,370萬元，升值近15倍。