合景泰富鴨脷洲項目最快今季登場　恒地沐泰街8號擬下半年現樓推

疫情放緩，多家發展商積極部署推售新盤項目。其中，合景泰富（1813）海外拓展部香港區總經理蘇維文今日（19日）指，集團與龍光地產（3380）合作發展的鴨脷洲利南道66號項目，因疫情略為影響施工進度，現計劃最快今年第二或第三季推出。

他指，利南道66號會以豪宅定位，目標客群包括南區富豪二代、新香港人等。該盤設6幢住宅，提供295伙，主打大單位。

尚．珒溋110伙現樓擬招標

至於合景泰富與龍湖集團（0960）合作的尚．珒溋，已經入伙。龍湖集團香港營銷總監黃少鴻表示，尚．珒溋目前尚餘約110伙待售，主要為實用面積約1,000平方呎以上的三、四房戶及複式單位，部署以招標形式發售。

至於恒基物業營業（一）部總經理林達民指，啟德THE HENLEY合共三期將於下月入伙，故或最快下月開放現樓示範單位；同系的沐泰街8號，部署下半年以現樓推售，涉及約740伙。

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈指，旗下啟德兩個跑道區合作項目，現正籌備中，待獲批預售即推售，冀下一季或第四季登場，兩項目涉約2,000伙。嘉華國際（0173）營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明亦指，集團旗下兩個跑道區合作項目，均待獲批預售後即推出，兩盤涉約4,100伙。

中原承租尚．珒溋基座商場萬呎樓面

此外，為配合啟德新盤機遇，中原地產啟德城西岸旗艦店今日開幕，位於尚．珒溋基座商場地下，中原地產九龍董事劉瑛琳指，中原同時已承租該基座1樓約一萬平方呎舖面已作擴充。中原於啟德新發展區內之分行數目現已增至至少7間。