柏瓏 II 首輪賣428伙　暫沽逾9成　大手客1447萬購兩伙｜持續更新

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）的錦上路站第一期發展項目第1B期柏瓏 II ，今日（20日）進行首輪銷售，以價單形式推售428伙，一房折實售624.96萬元起，項目累收逾4,050票，超額逾8倍。

柏瓏 II 今早9時開始在尖沙咀帝國中心進行首輪銷售，不設大手時段。

【16:00】柏瓏 II 暫沽逾9成 套現近35億

截至下午4時，柏瓏II 暫沽逾9成，當中一房及兩房單位已全數沽出 ，新推出的四房單位亦將近沽清，暫套現近35億。連同早前推出的柏瓏I在內，項目三星期速沽近1,100伙，套現逾101億。

受北部都會區發展機遇， 及南金融北創科概念影響，信和置業營業部集團聯席董事田兆源指，柏瓏II今日首輪開售，成功吸引大量用家及投資者入市，當中亦包括大批九龍區客人，或於今日稍後時間加推單位。

【15:00】柏瓏 II 暫沽352伙

市場消息指出，截至下午3時，柏瓏 II 暫時沽出352伙，佔今日發售單位約82%，尚餘76伙待售。

【12:30】柏瓏 II 暫沽206伙

市場消息指出，截至中午時段，柏瓏 II 暫時沽出206伙，佔今日發售單位約48%，尚餘222伙待售。

【11:35】信和田兆源：暫售逾150伙

信和置業營業部集團聯席董事田兆源指，今日準買家出席率高，用家佔7成，投資者則佔另外3成，買家認為現時購買「磚頭」較保值，或有自住需要，整體對樓市保持正面睇法。

他續指，柏瓏 ll 開售至今已沽逾150伙，以向隅客為主，亦有買家購四房作自用 。隨着疫情及社交距離措施逐步放緩。他相信經濟活動將會持續改善，對今日柏瓏ll銷情有信心，項目短期內加推。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明料，柏瓏 II一房及兩房戶型今日可全數沽清。

【11:07】美聯：料一房及兩房戶型可全數沽清

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，該盤承接項目1期旺勢，向隅者眾多，料今日一房及兩房戶型可全數沽清。布少明指，該行買家出席率仍然理想，新界區客源約佔六成，有大手客擬斥資約2,000萬元承接兩伙自用。

【10:25】中原：一組買家連購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日瓏 II 買家出席情況踴躍，全屬實客，買家出席率達8至9成，料首批單位全數沽清機會大。預計發展商會趁勢盡推餘下單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，出席率達8至9成，料首批單位全數沽清機會大。

他續指，暫至早上10時，暫錄一組買家連購兩伙，包括一伙一房及一伙兩房，以即供價計，涉資共約1,447萬元。

市況方面，陳永傑指，本月至今一手成交暫錄約660宗，計及柏瓏II今天400多伙，本月成交量已經超越上月全月，創半年新高，預計全月一手成交量可達1,500至2,000宗，續創半年高。

【08:45】逾百名準買家排隊

現場所見，約有逾百名準買家排隊等候入場揀樓，龍頭由室內開始，沿帝國中心外排隊，售樓廠內亦有逾百名準買家等候進行售樓程序。

↓↓銷售現場↓↓

今日首輪銷售的428伙，涵蓋一至四房戶型，實用面積由352至974平方呎，包括93伙一房，265伙兩房，62伙三房及8伙四房，當中佔84%為一至兩房戶。

扣除最高16%折扣後，折實售價由624.96萬 至1,788.78萬元 ，折實呎價16,638元至20,186元，八成以上折實售價低於1,000萬元。三張價單的折實均價分別為17,898元、18,483元及18,753元。

柏瓏 II 合共提供805伙，由5座組成，實用面積351至977平方呎，設一至四房戶，當中主打一至兩房戶型單位，佔約總數逾七成。今日首輪賣428伙，已佔全盤單位總數超過一半。

柏瓏 II 為整個項目最鄰近錦上路站A及D出口的期數，日後住戶步行直達錦上路站。預計關鍵日期為2024年11月9日。