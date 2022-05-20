柏瓏 II｜無懼加息、高失業率　豪斥千萬入市　投資客：扎根香港

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）的錦上路站第一期發展項目第1B期柏瓏 II ，今日（20日）早上9時進行首輪銷售，以價單形式推售428伙，佔全盤超過一半單位，一房單位折實最平售624.96萬元起，不設大手時段。項目累計收逾4,050票，以428伙單位計算，超額逾8倍。

現居汀九的8號籌買家朱先生，早前亦有入票柏瓏 l ，惟未能成功入市。今次入票後成功抽得前籌，斥資逾1,000萬元買入一伙兩房套間隔單位，作投資用途。雖然近期有多個新盤開售，但朱先生認為，柏瓏ll的地理環境及交通等因素相對優越，所以在比較多個新盤後，決定入市該盤。

雖然面對加息及失業率高企等不明朗因素，但他認為自己扎根香港，所以都會選擇在香港置業買樓。

孫先生：開價偏高 但有升值潛力

至於現居屯門、曾入票抽柏瓏 l 但未能成功入市的買家孫先生，斥資逾800萬買入柏瓏 I l 一伙兩房戶，雖然認為該盤開價偏高，但因為睇中該區未來發展有升值潛力，亦鍾情項目鄰近錦上路站，所以買入作投資收租用途，直言「覺得個盤有Potential，所以試下買」。

而面對美國加息及失業率高企等情況，孫生亦表示，「對香港有信心、對樓市前景亦有信心。」

今日首輪銷售的428伙，涵蓋一至四房戶型，實用面積由352至974平方呎，扣除最高16%折扣後，折實售價由624.96萬 至1,788.78萬元 ，折實呎價16,638元至20,186元，八成以上單位的折實售價低於1,000萬元。