中環、西營盤及馬頭角三舊樓招標　市值合共5.5億

有業主一口氣推出三項市區舊樓物業招標放售，分布於中環、西營盤及馬頭角，截標日期為今年7月5日（星期二）正午12時。市場人士估計相關物業市值約5.5億元。

負責代理上述放售事宜的仲量聯行指，是次招標物業之一為中環荷李活道26號及28號的永寧大廈，大廈於1958年落成，位置鄰近中環大館，樓高6層，實用面積約為7,828平方呎。物業包括地下的兩間商舖，一樓、二樓、三樓的6個寫字樓單位，以及四樓和五樓共4個住宅單位。據西營盤及上環分區計劃大綱草圖（草圖編號 S/H3/34），地皮現劃為「住宅（甲類）」用途。

另一物業位於西營盤正街38號，為半幢於1971年落成的6層高住宅大廈，地下為商舖。物業實用面積為3,291平方呎，可與毗連地段合併作重建計劃。第三項物業為九龍馬頭角譚公路73號，是半幢8層高的住宅大廈，於1959年落成，地下為商舖，提供4,810平方呎的實用面積。據馬頭角分區計劃大綱草圖（草圖編號 S/K10/28），該地皮現劃為「住宅（甲類）」用途。

上述物業將以「現狀」及連租約及／或許可證形式出售，投標者可就三項物業中的任何一項或所有物業進行投標。仲量聯行香港主席曾煥平指，三項物業由同一業主放售，具重建潛力，加上馬頭角及西營盤是近年市區重建的重點地區，料適合投資者購入出租或重建出售。