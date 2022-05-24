華景山莊三房全爆改一房　業主住唔夠4年蝕80萬賣樓｜單位直撃

位於葵涌大窩山頂的大型屋苑華景山莊，新近錄得損手個案。屋苑一個原則三房大單位，數年前被業主全爆並改為一房連工人房間隔，自住三年多後，近日業主心急賣盤套現，以777萬元沽出單位，帳面蝕4%。若連同其他雜費計，料實蝕近80萬元。

裝修費達80萬 廳房廁「大執位」

美聯物業區域營業董事吳志輝指，上述成交為華景山莊3座低層D室，實用面積634平方呎，原則為三房單位，原業主購入後作大幅度改動，把其中一間房與大廳打通，廳區呈L型，較入的兩間房則打通成為一間大主人套房。至於原則近廳的洗手間則改為工人房。

改動完成後，單位間隔變為主人套房連工人房，附新裝修，據悉單位裝修費高達約70萬至80萬元。

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據單位放盤相片可見，單位經改動後，大廳相當闊落，客飯廳放置沙發及餐枱後，空間仍充足，且設有一排窗戶，採光度高。至於浴室空間同樣闊落，可同時提供淋浴間及浴缸。

2018年7月買入價810萬

吳志輝指，上述單位在今年3月份推出放盤，初時叫價830萬元，惟業主心急賣樓，新近減價至777萬元易手，較最初叫價低53萬元，是次成交呎價約12,256元。

據了解，原業主在2018年7月以810萬元買入上述單位，是次轉售帳面蝕33萬元或約4%。計及買入單位時繳付的約30.37萬元稅款，及買賣兩次的代理佣金共約15.87萬元，合計料實蝕金額79.24萬元。