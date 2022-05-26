地建會倡油麻地商業地高限　放寬至最多180米　規劃署不支持

城市規劃委員會早前修訂油麻地分區計劃大綱圖，主要涉及將油麻地一段彌敦道兩旁商業地帶的建築物高度限制，由主水平基準100米以上放寬至110米，而彌敦道以西面的住宅地帶，則由原有高限80米或100米，建議劃一為訂於100米水平。

上述修訂接獲3份申述，其中地產建設商會認為上述修訂過於嚴厲，以致缺乏彈性，未能作出具創意的設計，以進一步改善建築物的環境質素。

商業地升至150至180米 住宅地120至125米

地建會建議將彌敦道兩旁商業地帶的高限，進一步放寬至130米，位於港鐵站旁邊策略位置的商業地帶，更可考慮放寬至150至180米不等。至於住宅地的高限則建議放寬至120至125米。

不過規劃署回應地建會建議，在評估商業地帶及住宅（甲類）地帶的建築物高度限制時，已充分顧及所有相關的規劃考慮因素，包括現時的建築物高度輪廓、已承諾進行的發展、區內特色、由策略性觀景點/重要公眾觀景點望向山脊線/山巒的景觀、與周邊地方的協調、空氣流通及可持續建築設計指引要求等，現時並無有力的理據支持進一步放寬高度限制。

規劃署建議不採納地建會方案

城規會將於明日（27日）審議油麻地分區計劃大綱圖的修訂，規劃署表明不支持上述地建會的申述及建議，建議城規會不需採納並維持原有修訂。