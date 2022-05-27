城規申請｜新地錦綉花園旁地皮申建18幢分層住宅　提供2477伙

城規會資料顯示，新地（0016）就元朗米埔攸壆路、位於錦綉花園東面的兩幅地皮，申請發展分層住宅項目，分別提供1,228伙及1,249伙，合計涉及18幢分層住宅大樓，共2,477伙。

新地回覆表示，上述兩宗申請提供近2,500伙，以配合北部都會區發展策略和北環綫最新進程，充分發揮「新田/落馬洲發展樞紐」和鐵路效益，並配合政府「地盡其用」以增加土地房屋供應的政策，緩解房屋供應短缺的問題。

新地：配合北都發展及北環綫進程

申請地點為「熟地」，在2016年已獲批准作低密度住宅洋房發展。新地認為，因應社會對房屋殷切需求、政府規劃上的改變和北環綫的最新進展，需要適當提高地積比率，以釋放土地的發展潛力。與此同時，申請地點附近住宅以「花園式洋房」為主，是次改劃申請將提供中、小型住宅，豐富附近的房屋供應組合，為未來的「新田/落馬洲發展樞紐」提供更多元化的居住選擇，達到「職住平衡」。

↓↓南面地盤佈局圖↓↓

上述發展劃分兩宗申請，其中南面地盤佔地約467,844平方呎，現為康樂及住宅(丙類)地帶，擬以地積比率1.28倍發展。落成後住宅樓面約562,677平方呎，涉及9幢樓高3至16層的分層住宅，提供1,228伙。至於非住宅部分則約36,168平方呎，涉及2幢樓高1至2層的非住宅建築物。項目車位約413個。

↓↓北面地盤佈局圖↓↓

而另一幅北面地盤，佔地約491,138平方呎，現為康樂地帶，擬以地積比率1.23倍發展。落成後住宅樓面約593,333平方呎，涉及9幢樓高3至16層的分層住宅，提供1,249伙。至於非住宅部分則約1,076平方呎，涉及1幢一層高的非住宅建築物。項目車位約413個。