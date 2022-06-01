銀主盤連續7個月破百間　涵蓋豪宅、公居屋　業界：大多來自財仔

疫情下，整體經濟環境不穩，藍籌屋苑、豪宅，以至公屋居屋均出現銀主盤的蹤影。綜合市場消息，截至今年5月底，銀主盤市場有逾150個放盤，連續七個月維持在逾百宗的水平。有業界人士透露，銀主盤源大部分來自「財仔盤」，相信與近年財務機構積極推廣物業貸款情況有關。

鄭世傑：財務公司鋪天蓋地宣傳樓按

不時推出銀主盤供拍賣的忠誠拍賣部總經理鄭世傑指，近月由私人財務機構（財仔）放售的銀主盤，數量較傳統銀行多，佔比也較過去明顯增加。他解釋，近數年不少財務公司採用鋪天蓋地的廣告以宣傳物業按揭，除一般大型屋苑單位及豪宅外，連基層市民亦把公屋、居屋單位作抵押貸款，當經濟轉差時，便出現斷供情況。

對於銀主盤數目短期會否進一步上升，他認為，需要視乎失業率的延續性，若失業率進一步惡化，銀主盤數目或會再被推高。此外，假如個別大型屋苑的銀主盤持續滾存、而未獲承接，銀主盤數量將進一步增加，不過現時大型屋苑銀主盤普遍一至兩個，只要低市價約一成便迅即被吸納，反映市場有承接力。

區蘊聰：疫情拖慢銀主收樓放售程序

至於環亞拍賣行董事總經理區蘊聰指，目前市場上的銀主盤數目維持約140至150個，屬近年較高的水平，主要是反映過去半年市場交投淡靜，以及疫情拖慢銀主收樓放售的程序。目前疫情放緩，一眾財務機構已重新放售物業。

對於銀主盤源愈來愈多來自「財仔」，他指，近年財務機構行業蓬勃發展，相關機構數字遠多於傳統大型銀行。區蘊聰預計，未來銀主盤數字變化不會太大，隨交投量回升，「有入有出」，料不會如疫情期間般累積。

豪宅物業成「提款機」 終淪為銀主盤

參考近月市場出現不少由「財仔」推出的銀主盤，如紅磡昇御門一伙高層四房大單位，現時以意向價3,300萬元放售，單位在2021年5月至2021年12月半年間，至少十次抵押予財務機構貸款，合共涉款492萬元。

此外，不少逾億元的豪宅也淪為銀主盤。如由浙江富商虞松波及相關人士持有的香港仔深灣9號兩伙複式戶連兩個車位，在3月份淪為銀主盤，目前以叫價2.83億元放售中。

至於山頂中峽道28號B號洋房，則在4月份淪為無契銀主盤，意向價4.5億元。該洋房在過去十多年曾多次向財務機構抵押貸款，如2009年，先後向同一財務機構兩次抵押貸款，分別借1億及6,000萬元。翌年再向另一財務機構承做四按，單筆借8,100萬元。

多區公屋、居屋均現銀主盤

至於公屋、居屋亦有銀主盤蹤影，如將軍澳公屋寶林邨、翠林邨、居屋寶明苑、天水圍居屋天富苑、深水埗李鄭屋邨及黃大仙下邨等均出現銀主盤。