回看97金融風暴　銀主盤曾上逾萬伙　前豪宅大王46伙物業捆綁求售

疫情持續兩年多，多個經濟產業受重創，失業率屢創新高，破產申請倍升，市場銀主盤數量亦從低位回升，連續七個月過百宗，直線衝上逾150個水平，屬近十年的高位。不過，回看本港兩次樓市低潮期、即1997年亞洲金融風暴及2003年沙士時期，銀主數量曾一度衝上逾萬伙水平。

前「豪宅大王」46伙銀主盤放售最哄動

銀主盤數量的多寡，一向被認為是反映經濟環境實況的其中一項參考指標。回看1997年亞洲金融風暴，樓市爆煲，樓價一年急跌五成，失業率升至8.8%，至2003年「沙士」時期負資產增至10萬宗，佔所有按揭宗數的22%，市場銀主盤數目亦一度湧上逾萬伙水平，當時拍賣行日均處理十多間銀主貨買賣。

當中，規模最龐大的銀主盤放售個案，要數到前「豪宅大王」秦錦釗，九十年代初他曾趁低吸納大量豪宅物業，1997年手持逾百伙豪宅。及至2003年中，秦錦釗旗下的建萊資源被中銀（2388）清盤，名下逾46伙物業一下子淪為銀主盤放售，包括中半山帝景園及大潭陽明山莊單位，當時該批物業估值約6億元，但該批單位所承造之按揭總額逾10億元。

不過，現時情況跟1997年亞洲金融風暴及2003年沙士時期已不盡相同。有代理指，當年整體樓價出現斷崖式下跌，引致大量負資產出現，銀行因而要求業主提早償還按揭貸款（俗稱call loan），引發斷供潮。當時即使部分業主仍有能力供樓，亦因擔心樓價會持續下跌，寧願「壯士斷臂」、索性主動斷供斬纜。

反觀近兩年疫情下，失業率雖然重上5.4%，但本港樓價僅屬輕微調整，官方樓價指數從歷史高位反覆回落不足3.5%，加上全港高成數按揭物業佔比低，現時斷供的個案主要是個別業主的資金周轉或財務問題，即使銀主重上三位數水平，亦只屬當年高峰期的不足2%，屬「小巫見大巫」。