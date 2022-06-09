宏基資本拆售謝斐道商廈　新世界鄭氏家族近5000萬購全層

港鐵東鐵線過海段上月中正式通車，有發展商趁機拆售鄰近會展站的商廈。宏基資本（2288）新近拆售謝斐道218號商廈NOVO JEFFE，其中一個高層全層單位以4,934.6萬元沽出，新買家為新世界（0017）鄭氏家族成員。

距離會展站、灣仔站5分鐘步程

謝斐道218號商廈NOVO JEFFE，由宏基資本收購重建，現為一幢樓高27層的商廈，位於舊灣仔警署後方，總樓面約48,990平方呎，大部分樓層面積約2,243平方呎，項目預計在本月落成。大廈距離港鐵灣仔站或會展站，分別約5鐘步程。

鄭錦標、鄭錦超半億買入28樓全層

上述項目新近錄得成交個案，如28樓全層，在5月30日以4,934.6萬元沽出，面積約2,243平方呎，成交呎價約2.2萬元，新買家為德能有限公司（TURRET COMPANY LIMITED），公司董事包括鄭錦標及鄭錦超。二人料為新世界名譽主席鄭裕彤的姪兒。

此外，市場流出相關拆售價單，其中27樓全層，意向價約5,080萬元，呎價22,648元，而中低層的18樓叫價約4,450萬元。

↓↓NOVO JEFFE中低層單位模擬圖↓↓

+ 1

樓底高4.55米 發展商提供垂直空間組合

NOVO JEFFE同時提供散單位，如8樓全層，分拆為4個單位，面積介乎469至550平方呎。發展商擬向買家提供垂直空間組合，散單位預計可額外增加218至235平方呎。

其中，位於8樓的4個單位，意向價840萬至984萬元，呎價17,891至18,289元；7樓的單位，意向價834.82萬至979萬元，呎價大約1.78萬元。

項目基座舖位亦供出售，如面積約3,119平方呎的地舖，叫價逾1.34億元，呎價4.3萬元；一樓全層舖位面積2,991平方呎，叫價7,926萬元，呎價2.65萬元。