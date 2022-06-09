譚雅士家族放售薄扶林道Jessville　包括近百年大宅　估值達20億

有屬於歷史建築的超級豪宅推出放售。萊坊指，獲譚雅士家族委託，以轉讓公司形式放售薄扶林道128號Jessville項目，包括一座擁有91年歷史的大宅Jessville Manor，以及一幢新落成的大廈Jessville Tower。據悉，整個項目估值高達約20億元，買家需在7月22日遞交已簽妥的意向書，再交由業主考慮。

三級歷史建築 翻新為4伙特式戶

萊坊指，古老大宅Jessville Manor於1931年落成，是一座擁有91年歷史的府第，同時亦為三級歷史建築，由香港大律師和政治家譚雅士建造，並以其妻杜佩珍的英文名字命名。大宅現已翻新，內部改建為4個特式住宅單位，適合家庭自住。大宅原有之花園已完成擴建，並加設無邊際泳池及兒童遊樂區，大宅將以交吉形式出售。

歷史大宅Jessville Manor（左）及新落成大廈Jessville Tower（右）。（萊坊相片）

至於Jessville Tower為一座14層高的住宅，於2019年落成，共有28個分層單位，實用面積為1,358及1,431平方呎，提供三房和四房間隔，目前全幢屬收租物業，將連租約出售。分層大廈內提供健身室。

Jessville Tower座落於一個裙樓之上，裙樓包括一個三層停車場，提供33個私家車車位及兩個電單車車位，每個私家車車位均配備充電器。

項目享南區沙灣、鋼綫灣開揚海景

萊坊大中華區投資部主管胡孝直表示，Jessville項目位於傳統豪宅區，區內名校林立，大部分單位可享南區沙灣及鋼綫灣開揚海景。

翻查資料，譚雅士為香港大律師和政治家，二戰前曾任立法局和市政局非官守議員、東華醫院首總理、保良局主席等職位，同時為香港前首席大法官楊鐵樑爵士的岳父。據悉，譚雅士一直居住在大宅直至1970年。