新盤周末錄210宗成交　21 BORRETT ROAD五房大宅逾2.7億沽

一手成交量續向上，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（11、12日）兩日新盤市場錄約210宗成交，較對上一個周末約31宗按周升逾5倍。

Silicon Hill 佔周內交投近九成

當中，銷情最旺為新地（0016）白石角新盤Silicon Hill第1期的次輪銷售，以價單形式出售的190伙即日沽清，佔周內交投近九成。發展商昨日（12日）加推80伙，折實平均呎價17,641元，折實入場費由540萬元起，預計本周六（18日）進行第三輪銷售。

21 BORRETT ROAD招標沽五房 涉逾2.7億

周末最大額成交，為長實（1113）半山波老道21號豪宅21 BORRETT ROAD第1期，項目20樓1室，實用面積2945平方呎，屬五房雙套連儲物室間隔，以逾2.7億元連兩個車位沽出，呎價91,896元，創下項目分層成交價及呎價新高。

會德豐周末再沽6伙 涉逾6347萬

另外，會德豐地產旗下項目亦錄得5宗成交，合共套現逾6,347萬元。當中啟德MONACO MARINE沽出4伙，包括3伙高座及一伙低座單位，實用面積由425至616平方呎，屬兩房至三房間隔，成交價由1,096.3萬至1,468萬元，呎價由23,831至28,161元。

同系西九龍維港滙 II 亦沽一伙 ，涉及為3A座20樓B室，實用面積490平方呎，屬兩房間隔，成交價約1,409.5萬元，呎價約28,765元。

恒地系周末沽6伙

至於恒地（0012）旗下項目錄6宗成交，套現逾2,492萬元。當中大角咀利奧坊．壹隅項目錄4宗成交，涉及實用面積由206至320平方呎，屬開放式至一房間隔，成交價由491.6萬至760.2萬元。

同系，長沙灣映築沽兩伙，涉及實用面積由329至338平方呎，同屬兩房間隔，成交價由 776.5萬至783.7萬。