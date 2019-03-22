邵氏片場重建獲通過　學者：大樓屬精品建築　冀用途要「貼地」

曾為全球最大私營影城、擁逾半世紀歷史的清水灣邵氏片場，為無數電影的誕生地，更被譽為「東方荷李活」。不過隨着重建計劃獲城規會通過，昔日的風光史始終敵不過時代巨輪。 片場的重建計劃將「寓保育於發展」，原址保留具標誌性的邵氏行政大樓和片倉及配音室。有建築學者稱，片場內的建築屬本港僅存的戰後建築物，當中行政大樓具獨特建築風格，更屬當中的「精品」。他建議日後業主改裝用途時，應顧及公眾參與度，「用途要貼地。」

邵氏片場重建項目獲城規會通過。（李澤彤攝）

位於西貢清水灣的邵氏片場，其業主復星國際早前向城規會申請改建為住宅及酒店項目。重建申請籌備十多年，終於今日（22日）獲城規會於有附帶條件下通過。重建計劃加入保育元素，具標誌性的原邵氏行政大樓、片倉、配音室及已故邵逸夫爵士昔日辦公室獲原址保留，將改裝成包括文物展示場地的商業設施。而一號錄影廠、邵氏別墅部分外牆、製片部及等部份將會被保育。

行政大樓曾為多套電視劇的取景地，外牆可見有不規則的窗框設計。（李澤彤攝）

建築學者：行政大樓具本土建築風格

片場於60年代開幕，屹立於清水灣逾半世紀，更於2015年獲古諮會評為一級歷史建築。港大建築學院建築保育學部主任李浩然博士稱，片場內建築大部份為具保育價值的戰後建築物，當中獲保留的行政大樓更屬「精品」。李浩然續稱，行政大樓由上世紀名建築師甘銘設計，別具獨特的本土建築風格，「非現代建築，亦較後現代（建築）早20年。」而為人熟悉，大樓外牆上的不規則窗框設計，便屬其建築特色之一，「於本港越來越少。」

片場屬戰後建築物，李浩然認為政府應更着重相關的保育工作，否則日後將越來越少。（李澤彤攝）

李浩然稱，業主考慮用途改劃時應更「貼地」。（資料圖片） 對於大樓的保育用途，他希望能更「貼地」：「要開放畀公眾之餘，都要符合民心，」他建議可以電影業作主題，一來切合片場原有用途，二來可以引起公眾共鳴，「甚至整個李小龍博物館都得。」他稱現時不少歷史建築均以博物館作主題，但忽略公眾興趣、展品與場地的聯繫等，「變相為保育而硬塞入去。」

2號宿舍（圖中）屬「H」型建築，被評為二級歷史建築，惟未被列入保育範圍內。（李澤彤攝）

建議加入法律元素 加強評級意義

除獲保留的行政大樓外，事實上片場內不少建築物均獲古諮會評級，如被評為二級歷史建築的2號宿舍等。不過隨著重建開展，它們或面臨拆卸。李浩然稱雖感可惜，但片場畢竟為私人建築物，難以要求業主全面保留，「留得低當中的『精品』已經算唔錯。」對於被評為一級歷史建築的片場最終仍逃不過重建命運，李浩然稱政府應考慮評級之餘，加入法律元素，「單靠評級、傳媒報道根本不足夠。」

古諮會於2015年將整體片場評為一級歷史建築。（李澤彤攝）

邵氏片場的重建計劃籌備多年，惟片場整體於2015年獲古諮會評為一級歷史建築，令業主復星國際一度撤回申請。後來業主提出修訂方案，除發展成40幢住用建築物，以及3幢非住用建築物，提供749個低密度單位及183間酒店客房外，方案加入保育元素。而於去年申請人再申請降低發展高度，將原本40幢住用建築加至43幢，但減少3幢樓高11層大廈，單位數目維持不變。最終於今日（22日）獲得城規會通過。