戴德梁行：料次季住宅成交量升48%　全年樓價最多升3%

戴德梁行今（14日）發表「2022 年第二季住宅市場回顧及展望」，預期第二季住宅物業總成交宗數將多於1.4萬宗，按季升48%，但較去年同期減少達 32%。該行又預測，下半年住宅市道將繼續由一手新盤帶動，推動換樓需求，交投將比上半年有所增長，預測全年成交宗數約5.5萬至6萬宗， 全年樓價有不多於3%升幅。

戴德梁行董事及香港研究部主管陳健珩指，由於疫情放緩，社交距離措施放寬，新樓銷售活動重啟，整體住宅物業成交於第二季明顯回升，預計6月份將錄約4,800宗成交，今年第二季住宅物業買賣合約數字約有14,900宗，但與去年同期比則下跌32%。

樓價方面，年初至今整體樓價依然向下，但因成交宗數增多，個別以較大折讓成交的情況已不常見，因此樓價跌幅收窄。

陳健珩估計，全年樓價大致穩定，維持升幅不多於3%的預測。

基建帶動當區樓價上升

此外，戴德梁行香港估價及顧問服務部董事黎劍明指，鐵路基建提高市區與新界的連接性，部份新界地區的樓價，升幅跑贏市區。他舉例如將軍澳，自港鐵將軍澳綫十多年前通車後，該區住宅樓價節節上揚，累積升幅比九龍東地鐵沿綫各私人屋苑高出一至兩成。

黎劍明又指，雖然整體樓價大致向下，但個別受歡迎的屋苑因需求較大，樓價初見止跌回升。當中，代表細價盤的沙田第一城按季升1.1%；代表中價市場的太古城則持平；代表豪宅市場的貝沙灣按季微升0.7%。

後市發展方面，陳健珩估計，短期置業人士難免面對息口上升，以及經濟復甦不明朗等風險因素影響，他建議打算置業人士需要量力而為。他相信，即使出現第六波疫情，對樓價的影響不大。參考第五波疫情的經驗，當市場面對疫情最嚴重時，樓價亦沒有太大跌幅，成交量僅因防疫措施原故而減少。

該行預計，下半年成交將由一手新盤帶動，並逐漸延伸至二手市場。由於去年基數較大，全年住宅成交數量較去年料下跌約20％至25%；全年樓價大致穩定，維持升幅不多於3%的預測。