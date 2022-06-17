周末三盤對壘332伙搶客　Silicon Hill收2087票　必嘉坊超購11倍

本周六（18日）將有三個新盤對壘，除新地（0016）白石角Silicon Hill第1期進行第三輪銷售，另有兩個全新盤，包括恒地（0012）紅磡必嘉坊．曦匯及喜雋發展深水埗喜．揚開賣，單日共有332伙新盤搶客，當中不乏低於500萬元的上車盤。

其中，Silicon Hill 明日展開第三輪銷售，涉及118伙，當中以110伙以價單形式發售，另招標發售8伙。價單單位最平一伙折實售379.9萬元。項目昨日（16日）截止登記，經發展商點算，約收到約2,087票，以明日第三輪價單形式推售的110伙單位計，超額認購近18倍。

至於首度開賣的恒地（0012）紅磡必嘉坊．曦匯推售182伙，折實最平售467萬元起，屬於實用面積202平方呎、開放式戶型；而最低折實呎價由22,662元起。項目今日中午12時截止登記，共錄得2,161票，以明日推售的182伙單位計，超額認購10.8倍。

至於單幢盤喜．揚，明開賣32伙，折實售價最平為392萬元起，為面積183平方呎的開放式戶型；最低折實呎價由18,900元起。