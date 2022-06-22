測量師學會向政府提6建議　倡三無大廈、60年舊樓強拍門檻降至66%

政府有意降低舊樓強拍門檻，香港測量師學會就有關政策進行研究，並已向發展局提出六項政策建議，包括將「三無大廈」或樓齡60年以上的大廈，其強拍門檻由80%調低至66%。

學會指，六項政策建議包括降低強拍門檻、檢討地段申請限制、設立上訴機制及檢討資源分配、設立合理交吉期及減少失蹤業主的影響、提供經濟資助及保障小業主的權益、加強測量師的角色。

三無大廈、60年舊樓全港料涉逾6000幢

學會表示，截至2021年底，樓齡60年或以上的大廈錄3,500幢，而屬於「三無大廈」（沒有業主立案法團、沒有任何居民組織及沒有管理公司的大廈）的大廈，則至少錄4,000幢。估計目前市場上兩類型舊樓合共錄6,000至7,000幢。

倡設立機制 允許以估價原因上訴

該學會建議政府把「三無大廈」或60年樓齡以上大廈的強拍門檻從現時的80%降低至66%，此舉可令日久失修而渠管老化或因逃生系統過時而造成防火安全隱患的建築物，可以及早順利強拍並重建。面對老齡樓宇數量日益增多，降低強拍門檻可令市場力量更快捷有效地解決社區老化的問題，同時可讓更多老齡樓宇業主在沒有減少補償的情況下，遷往更宜居的環境。

現行對土地審裁處的上訴僅限於「審裁處的判決、命令或決定在法律論點上有錯誤」。學會建議，為更好地保障雙方的利益，應設立上訴機制，允許以估價為由提出上訴。

濫用司法程序拖延審訊 繳懲罰性堂費

另一方面，針對目前只有2名土地審裁處成員處理大量的土地和補償糾紛問題，學會建議政府分配更多人力資源，以提升土地審裁處的效率，令強拍申請可更迅速地解決。土地審裁處如發現有人濫用司法程序以拖延審訊進程，應當頒令予違法者繳交懲罰性堂費。