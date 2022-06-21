新世界繼續收購波斯富街舊樓業權　永光地產3.1億沽兩地舖

新世界（0017）在上月申請強拍銅鑼灣波斯富街54至76號、利園山道5至27號快樂大廈等多個地段舊樓。據最新資料顯示，發展商同時繼續收購餘下項目業權，最新以3.13億元向永光地產買入波斯富街兩個地舖。

資料顯示，銅鑼灣波斯富街56號及54號兩個地舖新近已經易手。其中56號地舖在6月8日以1.57億元易手，舖位原由永光地產發展持有，其公司董事包括資深投資者、永光地產大股東譚逢敬。該舖位在2011年以1.95億元買入，意味是次易手帳面貶值3,800萬元或19.5%。

波斯富街56號地舖帳面貶值3800萬

至於另一個54號地舖同樣由永光地產發展持有，不過該舖位在2009年以1億元買入，最新收購價為1.56億元，即帳面升值約5,600萬元或56%。若合計兩個舖位，永光地產依然帳面賺約1,800萬元，該兩個舖位建築面積均為1,304平方呎，成交呎價約12萬元。

上述兩個舖位新買家均為KERRYFORD HOLDINGS LIMITED，為上述舊樓地段的強拍申請人，公司董事為新世界高層人員。

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收購價較估值高出最多50%

值得留意，強拍文件顯示，上述波斯富街56號及54號兩個地舖的最新估值分別為約1.049億及1.1295億元，反映最新成交價較估值依然高出近5,000萬元及約4,305萬元，意味永光地產是次沽貨成交價較估價高出一截。