新盤交樓千奇百趣　浴室去水位有蜈蚣、納米鋅盤僅如手掌闊

香港新盤除了奇則處處，小業主收樓時也會遇上各種「千奇百趣」的問題。香港專業驗樓學會會長及資深工程監督詹濟南（詹Sir）今（23日）於《2021年度建造及裝修業優秀大獎頒獎禮》上，分享去年驗樓時的奇聞奇事。

詹濟南表示，過去一年驗樓期間遇上不少奇聞，如有單位的鋅盤闊隻，竟然與一個成年人的手掌大小相若。又如有一手單位交樓時，焗爐內竟尚餘半底焗蛋，詹sir形容焗蛋貌似仍新鮮；另有一個單位的浴室去水位，竟然有蜈蚣出現，一度引起驗樓同事尖叫；另有驗樓單位的木門框被人刻意劃花，刻上「死光頭」三字。

↓↓↓去年驗樓四大奇聞↓↓↓↓

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設計問題方面，詹濟南表示，曾遇到有單位的沖廁匣安裝在外牆，若然業主遇到爆水管時，需要爬出單位外將其關閉，容易造成危險。

全年檢驗40個新落成屋苑 歷年最少

詹濟南表示，2021年因疫情持續，導致世界各地的原材料短缺，加上國內曾實施限電措施，令各項建材的到貨日期大失預算，故去年為歷年頒獎禮中驗收新落成屋苑最少的一年。

香港專業驗樓學會過一年共檢驗約40個新落成屋苑，包括天鑽、君譽峰、緹山、113 Portofino、瑧尚、尚悅、天城、凱匯、家壹、恆大‧珺瓏灣、御海灣、逸瓏灣 8、藝里坊2號、 OMAOMA、傲寓、15 Western Street 等。

CENTRAL PEAK奪最佳質素屋苑大獎

頒獎禮上同時公布多個獎項名單，包括最佳質素屋苑大獎，為新地（0016）東半山CENTRAL PEAK；最佳總承建商獎為新輝建築有限公司；最佳交樓服務團隊獎為天水圍Wetland Seasons Park的帝譽服務有限公司、及觀塘凱滙的信和置業有限公司。最佳園藝獎為大埔逸瓏灣8。